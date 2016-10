Google Play poes saab maksta Telia mobiilimaksega

Kui vajad rahu ja aega, võta kasutusele äpp, mis on mõeldud peatamaks teisi äppe, et nad ei segaks elu valel ajal, kirjutab külalisblogija Hardi Keerutaja sinu moodi tehnoloogiaportaalis Digitark.

Google'i tõlge sai jälle targemaks

Paljud meist on Google'i tõlkevõimalusi juba kasutanud. Aga kui tihti oleme õnnestunud, õigesti lauseid tõlkinud? küsib sinu moodi tehnoloogiaportaal Digitark. Tõlketeenuse väljatoomisest on juba 10 aastat möödunud, kuid siiamaani oli kõige olulisemaks probleemiks tõlgete ebatäpsus. Nüüd on Google'i inseneridel kavatsus see probleem lahendada, kasutades neurovõrke.