Sony uue tipptelefoni eeltellijaid ootab kallis üllatus

12. oktoobril müüki tulev Sony Xperia XZ on käes hoidmiseks mugava 5,2-tollise ekraaniga nutitelefon. Sellel on lisaks silmatorkavale välimusele ka uudne kaameratehnoloogia ning loomulikult vastupidavus üle elada nii tugev vihmasabin kui ka kruusteedel tekkiv tolmupilv.

Telefonidest on teatavasti saanud meie tähtsaimad kaamerad ja just selles osas särab Xperia XZ. Selle tagaküljelt leiab 4K-video võimekusega 23-megapikslise põhikaamera, mille teeb eriliseks selle kolmekordne pilditunnetustehnoloogia ja ennustada oskav autofookus, mille abil suudab kaamera analüüsida ennast ümbritsevat keskkonda ning teha parima võimaliku pildi.

Ekstra tähelepanu on Sony insenerid pööranud sellele, et ükski ootamatu hetk ei jääks pildistamata: telefoni avamiseks ja pildi tegemiseks kulub vaid 0,6 sekundit.

Lisaks võimekale põhikaamerale on Xperia XZ-l ka 13-megapiksline lainurk selfie-kaamera, mis suudab silmatorkavaid pilte jäädvustada ka hämarates oludes.

Tipptasemel sisu

Kaameratehnoloogia kõrval pole aga unarusse jäänud ka telefoni sisekomponendid ning välimus. Xperia XZ seest leiab lipulaeva tasemel telefonile kohaselt võimeka neljatuumalise protsessori, 3 GB muutmälu ning kuni 32 GB salvestusruumi fotodele, failidele ning muule olulisele.

Xperia XZ-le annab jõudu suur 2900 milliampertunni suurune aku, mille najal töötab ka telefoni särav 5,2-tolline kõrge lahutusvõimega ekraan.

Kõik see on mahutatud kompaktse metallist tagaküljega korpuse sisse, mis on saadaval kolmes maitsekas värvitoonis. Valikus on klassikaline must, äriklassiseadmele omane metallikhall ja uus sinine, mis on teistest turul saada olevatest telefonidest nii erinev ja šikk, et seda lausa peab minema oma silmaga poodi vaatama. XZ-i ümarad servad, mis sulatavad seadme esi- ning taguosa üheks, teevad telefoni käes hoidmise väga mugavaks.

Targad tehnoloogiad

XZ-i sees on ka mitmed uued tehnoloogiad, mis telefoni kasutamist mugavamaks teevad ning telefoni eluiga pikendavad.

Näiteks Smart Cleaner jälgib, milliseid äppe sa kõige enam kasutad ning oskab seejärel vähemkasutatavad äpid ise sulgeda, et need mälus ruumi ei võtaks. See tähendab, et Xperia XZ tarkvara toimib igas olukorras kiiresti ning seal ei teki mõttepause. Samuti oskab Smart Cleaner kasutajale soovitada, milliseid vähekasutatud äppe telefonist eemaldada, kui mäluruum peaks otsa saama.

Xperia XZ-is on kasutusel ka innovaatiline Qnovo laadimistehnoloogia, mida teistes turul olevates telefonides pole. Qnovo algoritmid jälgivad laadimise ajal pidevalt aku täituvust ning optimeerivad seda, mille tulemusena on Sony telefoni aku eluiga konkurentidest kuni poole pikem.

Telefoni täpsemaid tehnilisi parameetreid saab lugeda siit.

Sony Xperia XZ jõuab poodidesse müügile oktoobri keskel, kuid eeltellimine on mobiilioperaatorite juures praegu juba avatud.

Lisaks võimekale nutitelefonile saavad esimesed telefoni tellijad endale Sony poolt kingitusena Sony MDR-XB950BT Extra Bass Bluetooth-kõrvaklapid, mille poehinnaks on koguni 199 eurot. Kõrvaklappide saamise täpseid tingumusi saab uurida Teliast, Elisast, Tele2-st või poest, kus telefon ostetakse.