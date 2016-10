Tulevikuratas Norrast - teoks võib saada ilma trotsiv neljarattaline

Esmapilgul pigem väikest ja ülimalt kaasaegset autot kui sääreväristajat meenutav ratas kannab nime Podbike ning just see leiutis on üks neist, mis pääses neil päevil Tallinnas peetava Euroopa suurima rohetehnoloogia ideede võistluse ClimateLaunchpad finaali.

Euroopa Liidu normide kohaselt on tegemist aga täieõigusliku jalgrattaga - tühimass on sellel kõigest 50 kilo ning liikumisvahendi esmamudeli kabiinis on lisaks täiskasvanule ruumi ühele lapsele ja poekotilegi. Mõlemad tagarattad on varustatud elektrimootoriga ning energiat annab rattale ka pedaalidega ühendatud generaator, mis saab energiat ka siis, kui juht pidurdab. Aga nii palju sissejuhatuseks tehnilisest poolest.

«Kõik algas tegelikult kokkupõrkest,» meenutas ettevõtte asutaja Per Hassel Sorenson, kellega kohtusime ühel tuulisel ja külmal Tallinna oktoobrihommikul.

See juhtus 2009. aasta esimesel vihmasel tööpäeval, mil mees oma tavajalgrattaga asunud teele ja põrutas ligikaudu 10 km/h kiirusega otsa talle ette keeranud autole otsa. Seda meenutab nüüd metallist implantaat ühes mehe jalgadest ning hirm kasutada igapäevasõitudeks jalgratast.

Kuid nende tagajärgede kõrval tekkis Sorensonil vastupandamatu idee, asuda looma midagi, mis pakuks sõitjatele ühelt poolt kordades enam turvalisust, kuid ühtlasi kaitseks ka vihma ja tuule eest.

Aluseks võttis ta meiegi tänavatel turiste sõidutavad velomobiilid, kuid sai peagi aru, et Põhjala ilmaoludes pole nendega enamuse osa aastast midagi peale hakata – vihm, tuul, külm. Lisaks ei ole peaaegu selili asendis võimalik pedaalidele erilist jõudu suunata ning selle alumiiniumist detailid ja ketid tekitasid liiga palju lärmi.

«Me peame valmistama midagi paremat,» kummitas mehe peas mõte, kui oli nädalaid velomobiiliga tööle ja koju sõitnud ning siirdunud ülikooli jätkusuutliku energia kursustele. Nagu oma ideesse jäägitult uskuvate idufirmade puhul tihti ikka, on seni idee realiseerimiseks kasutatud peamisel iseenda säästusid, kahe auto asemel on tema perel nüüd üks, paat müüdi maha, nagu ka suure osa tema omanduses olnud ühe ettevõtte aktsiaid.

Aga tagasi ratta enda juurde. Neli ratast on selle all stabiilsuse saavutamiseks, eri kurvides. Pikkuseks on seadmel veidi vähem kui 2,4 meetrit ning laiuseks alla 80 sentimeetri. Veelgi vähem võtab see ruumi parkimisel, kuna see tõstetakse automaatselt tagaotsale püsti.

Valminud on ka visuaalne prototüüp selliste jalgrataste garaažist – päikesepatareide abil elektrienergiat tootvad keeratavad putkad, millesse mahub neli sellist ratast püsti.

/ podbike.com

Ratas on veel varustatud esi- ja tagavalgustusega, täielikult sõltumatu vedrustusega ning ka lisavarustusena õhufiltriga, mis esiotsast siseneva tänavaõhu salongikõlbulikuks muudab. Selle valmistamisel on kasutatud peamiselt vaid kahte materjali: alumiiniumi ja taaskasutatavat plastikut.

Sõita saab selliste ratastega nii jalgrattateedel kui autoteedel – kehtivad täpselt samad reeglid, mis tavajalgrattale.

Per Hassel Sorensoni sõnul on ratast võimalik kasutada ka talvel, kuna on projekteeritud väga stabiilseks ning võimalik kasutada ka talverehve. Kokpiti küttena on esialgu mõeldud siiski vaid inimkeha enda poolt toodetav soojus.

Hetkel on ettevõttel töös kahe sellise jalgratta prototüübi loomine ning otsitakse tootmise käivitamiseks 2,5-miljoni eurost investeeringut. Podbike’i veebilehel on võimalik rattaid juba eeltellida ning neid on sisse antud juba 30 ringis. Ühe ratta hind on esialgu veidi vähem kui 300 eurot, kuid hinda loodetakse veelgi alla saada – isegi kuni poole võrra, kui tootmine on täismahus käima läinud.

Nii asutaja Per Hassel Sorenson kui ettevõtte tegevjuht Anne-Lise Heggeland on varem töötanud riigi nafta- ja gaasitööstuses, kuid nafta maailmaturu olukord on ka neid sundinud uusi väljakutseid otsima. Naftahinna languse tagajärjel arvatakse töö olevat kaotanud ligi 50 000 riigi elanikku ning eelkõige suunatakse neid riigi eestvedamisel ettevõtlusesse.

Euroopa suurim rohetehnoloogia ideede võistlus ClimateLaunchpad on Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi jätkusuutliku majanduskasvu toetamiseks suunatud programmi Climate-KIC algatus.