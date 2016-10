Želatiinist kunstnaha leiutanud Eesti idufirma võitis Euroopa suurima võistluse

Tulevikuratas Norrast - teoks võib saada ilma trotsiv neljarattaline

Naftahinna langus ja sellele järgnenud suurkoondamised on ärgitanud inimesi Norra rannikualadelt saama tõelisteks leiutajateks ja viimase aja üks säravamaid sellekohaseid näiteid on startup riigi lääneosast, mis on asunud looma neljarattalisi ja ilma trotsivaid jalgrattaid.