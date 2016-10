Samsung Note 7 – lipulaev, mis läheb põhja juba enne merele jõudmist?

Teatavasti on tegemist telefoniga, mille akud kippusid laadimisel inimeste käes plahvatama ja mis tõi seetõttu näiteks kaasa ainulaadsed kasutusmanitsused kõigilt maailma lennukimeeskondadelt.

Nende juhtumite tõttu kutsus Samsung maailmaturult tagasi 2,5 miljonit mobiili, vähendas ligi poole võrra akude mahutavust, kuid probleemid jätkusid ja uuendatud telefonidega.

Nüüd teatabki Lõuna-Korea portaal Yonhap, et Samsung on koostöös Hiina, USA ja Lõuna-Korea turvaregulaatoritega on otsustatud selle seadme tootmine vähemalt ajutiselt lõpetada.

Maailma parimaks Androidi telefoniks (iiriseskänner, veekindlus, suur ekraan, võimas protsessor, puutrepliiats ja suur hulk mälu) nimetatud telefon jõudis maailma turgudele augusti keskel. Eestis jõuti vastu võtta vaid eeltellimusi, enne kui ülekuumenenud akude telefon reaalselt klientideni jõudma hakkas.