FBI direktor James Comey andis hiljuti mõttekojas Center for Strategic and International Studies (CSIS) toimunud konverentsil mitmeid praktilisi soovitusi privaatsuse kaitsmiseks. Üheks soovituseks oli katta arvuti veebikaamera.

Tundub, et samale järeldusele jõudis juba aastaid tagasi ka Eesti president Toomas Hendrik Ilves. Üheks kuulsaks näiteks on ka Facebooki looja Mark Zuckerberg – isegi tema sülearvuti kaamera on kleeplindiga kinni kaetud.

Katmata veebikaamerad võivad olla häkkeritele lihtsalt juurdepääsetavad ja luua seega ideaalsed tingimused väljapressimiseks või tööstusspionaažiks. FBI direktor esitas eelmainitud konverentsil järgmise küsimuse: «Kui lukustame oma kodu- ja autouksed, siis miks peaks arvuti olema kurjategijate jaoks avatud?»

Samas on vähemalt arvutimonitoride puhul võimalik kasutada palju rafineeritumaid lahendusi kui kleeplint. Näiteks on Philipsi loonud äriklassi monitori, millel veebikaamera avaneb vaid siis, kui kasutaja seda vajab ning kaob uuesti monitori raami sisse, kui kasutamine on lõpetatud.

Sel viisil ei ole veebikaamerate häkkeritel võimalust kasutaja privaatsust rünnata. Konkreetselt selle monitori kaamera võib vaid ühe sõrmega korpusesse vajutada või uuesti esile tõsta.

«Otsustasime teadlikult, et kaamera peab olema käsitsi juhitav riistvaraelement, sest nii pole seda võimalik häkkida,» selgitas Philipsi monitoride kaubamärgi litsentsipartneri MMD Euroopa asepresident Thomas Schade.

«Tänapäeval on videokonverentsid paljude ettevõtete jaoks väga oluliseks äriliseks suhtlusvahendiks, samas aga annavad veebikaamerad võimaluse tööstusspionaažiks. See lihtne lahendus pakub meie klientidele tõhusaid ja turvalisi töötingimusi,» lisas ta.