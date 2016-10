Suur ülevaade: tehnoloogiagigandid heitlevad tehisintellekti loomise rallil

Kogu vaeva eesmärgiks on eelkõige muuta suhtlemine arvutitega võimalikult sarnaseks loomulikule vestlusele ja anda neile seeläbi kõikvõimalikke korraldusi – alates toodete tellimisest ja liiklusolude jälgimisest kuni restoranis kohtade kinnipanemise ja infootsinguni.

Tehisintelligentne (AI) komponent neis programmides teenib eesmärki luua maailm, kus igaühel meist on virtuaalne abimees, kes suheldes meid iga päevaga paremini tundma õpiks.

Siin on mõned näited suurte tegijate viimase aja ponnistustest:

Google

Google on äsja valmis saanud esmalt tema enda loodud uusimatele Pixeli mobiilidele mõeldud tehisintelligentse abimehe Google Assistant. Suure konkurendi Apple’i sarnase toote Siri kõrvale loodud lahendus võimaldab kasutajail korraldada ja kasutada informatsiooni eri seadmetes ja pilveteenuses – kontrollida e-kirju, püsida kursis kalendrisündmustega, uudistega, küsida infot liiklus- ja ilmaolude kohta.

Google pakub lisaks AI-lahendusi oma Allo-nimelises mobiilivestluse rakenduses ning uusimas nutikoduseadmes Google Home, mis lubab inimestel anda koduseadmetele häälkäsklusi ja mis kogub infot kasutaja harjumuste kohta.

Samsung

Lõuna-Korea tehnoloogiagigant Samsung alustas oma AI-jõupingutusi sellega, et ostis ära USA startup-ettevõtte Viv Labs. Selle olid loonud, muide, samad inimesed, kes Apple’i Sirigi. Samsungi teatel omandamise taga on soov asuda pakkuma hääljuhitavaid seadmeid ja teenuseid – alates mobiiltelefonidest ja lõpetades pesumasinatega.

Samsung on maailma juhtiv nutitelefonide tootja ning kasutab ta neis Google’i tasuta Android- ning enda loodud Tizen-tarkvaraplatvormi.

Amazon

Amazon lasi 2014. aastal välja oma Echo-nimelise koduassistendi - hääle abil aktiveeritava kõlari, mis varustatud tehinintelligentse programmiga Alexa. Kasutajad saavad seadmelt küsida värskete uudiste ja info järele, tellida veebipoest toitu ning juhtida ka näiteks koduvalgustust ja teisi seadmeid.

Amaozon lõi Echo kõrvale ka lihtsama versiooni nimega Dot ja integreeris Alexa ka oma Fire TV seadmetesse.

Microsoft

Microsofti isikliku abistaja nimeks on Cortana ja see on kasutatav kõigis Windowsi seadmetes ja Xboxides. Alla laadida saavad selle rakenduse endale ka Apple’i iOS’i ja Androidi kasutajad.

Aastal 2014 ilmavalgust näinud Cortana (nimi tuleneb videomängu Halo tegelaskujult) reageerib kasutaja soovidele ja käsklustele seoses kalendri, kontaktide, veebiotsingute ja teiste seadmetes olevate infoallikatega.

Facebook

Facebook on kuuldavasti M.-nimelise AI loomisesse meeletult investeerinud. Facebooki juht Mark Zuckerberg on öelnud, et tahab tuua reaalsesse ellu koomiksisarja Iron Man tegelaskuju Jarvise. Seni on Facebook lubanud robotid oma Messengeri rakendusse vastama kasutajate küsimustele ja niisama vestlema.

Apple

Apple oli üldse esimene suurem tehnoloogiaettevõte, mis asus aastal 2011 oma seadmete kasutajatele pakkuma isiklikku abimeest. Nimeks oli sellel niisiis Siri ning tänaseks on see arendatud selliseks, on võimeline liidestuma ka mitte-Apple’i seadmetega – näiteks saab selle abil nüüd tellida sõidujagajaid Lyftist või teha Square Cashi abil mobiilimakseid.

Lisaks on Apple loomas oma nutikodu lahendust, mis omadustelt sarnane Amazon Echole ja Google Home’ile.

IBM

IBM suutis maailma raputada juba 20 aastat tagasi, kui selle loodud Deep Blue nimeline tarkvara võitis suurmeister Garry Kasparovit ennast – sealjuures tema enda mängitud mängu abil. Hiljem on IBM loonud Watsoni-nimelise tehisintelligendi, mis suudab hallata tohutul hulgal suurandmeid ja neist inimestele kasulikke järeldusi teha.