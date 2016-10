Kodune hind julgutas eestlaste mobiilside kasutust lähiriikides kümneid kordi

Käesolev aasta on toonud eestimaalastele varasemaga võrreldes tunduvalt soodsamad rändlusteenuste hinnad, kirjutab Digitark. Selle toel on tunduvalt kasvanud ka nii mobiilse andmeside kui kõneside teenuste kasutamine välisriikides.

Vaata ka Digitarga saatelõiku rändlusest ja Mobiilse elu paketiga reisimisest:

Näiteks andis Telia jaanuaris kõigile Mobiilse Elu klientidele võimaluse Eestis kasutamiseks mõeldud internetti kasutada ka teistes Baltimaades (Läti, Leedu) ja Skandinaavia riikides (Soome, Rootsi, Taani, Norra) täpselt samadel tingimustel. See tähendab, et mobiilse interneti kasutamine kõigis nimetatud riikides toimub Eestis kehtiva hinnakirja alusel ja välismaal ei kaasne mobiilse interneti kasutamisega mingeid lisatasusid.

Sellel sammul on olnud väga märgatav mõju, kuna nendes piirkondades on mobiilse interneti tarbimine kasvanud aasta algusega võrreldes 33 korda.

Kuna EL-i üldise rändlust puudutava regulatsiooni mõjul kahanesid rändlusteenuste hinnad ka muu Euroopa vaates 75%, siis just andmeside kasutajate hulgas on näha muretumat mobiilikasutust, sest kõrgete tasude pärast ei pea enam muretsema ka telefonis internetti kasutades. Lühikese ajaga on välismaal mobiilse interneti kasutajate arv kasvanud 20% võrra.

„Andmeside mugav kasutamine ei ole mitte oluline vaid Eestis – kes ei tahaks istuda Hispaanias rannas ja sõpradega chattida ilma, et peaks koguaeg wifi-võrku otsima või rannabaarist paroole küsima. Rändluspakkumiste eesmärk on anda inimestel vabadus, et Euroopa Liidus reisimine oleks mobiilikasutamise vaates sama mis Eestis,“ sõnas Telia Eesti teenuste juht Helve Rammul.

Kui märtsi lõpus rakendus koduturu hinnastuse loogika mobiilsele kõnesidele, hakkasid ka need mahud kiirelt kasvama. Samas pole see kasv siiski võrreldav 33-kordse interneti mahtude tõusuga.

Alates 15. juulist võimaldab Telia kõigil USA-sse reisijatel kasutada senisest 2,5 korda enam mobiilse interneti mahtu sama hinnaga.

Kui varem sai Ameerika Ühendriikides kasutada Nädalapaketiga valitud riikides 400 megabaidi ulatuses mobiilset andmesidet, siis alates 15. juulist on uue Nädalapaketiga võimalik kasutada kuni 1 GB nädalas. Ka sellel on olnud reisijate andmesidekasutusele märgatav mõju – mobiilse andmeside kasutajaid on USA-sse reisijate seas varasemaga võrreldes kaks korda enam.

