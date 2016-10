Tänu eestlastele saab Filipiinidel nüüd mobiiliga Spotifyst muusikat osta

«Meil on väga hea meel aidata Spotify’l Aasias raha teenida ja kasvada,» rääkis Fortumo müügijuht Andrea Boetti.

Tema sõnul on Aasia digitaalse sisu tarbimise osas esirinnas ja teenusepakkujad keskenduvad aina enam kasutajate arvu kasvatamisele just selles piirkonnas. Samas on maksete kogumine Aasias keeruline, kuna enamikel inimestel puudub krediitkaart.

Spotify Aasia tellimusteenuste juht Patrik Falk märkis, et koostöö Fortumoga pakub ettevõtte kasutajatele paremaid võimalusi maksmiseks ja sobib meie üldise strateegiaga kohalike inimeste jaoks kättesaadavate maksemeetodite kasutamisel.

Fortumo makselahendused on kättesaadavad 1,6 miljardile kasutajale 16 Aasia riigis. Fortumol kontorid Pekingis, Delhis, Singapuris ja Hanois. Hiljuti teatas ettevõte koostöö alustamisest mobiilioperaatoriga Indosat Indoneesias.

Lisaks Spotifyle on Fortumo klientideks muuhulgas rakenduste poed Google Play ja Windows Phone Store, voogedastuse teenusepakkujad Sony, Hooq ja Gaana ning mänguettevõtted EA Mobile, Gameloft, Kinguin ja Rovio). Maksete võimaldamiseks on Fortumo platvorm ühendatud enam kui 350 mobiilioperaatoriga üle maailma.

Fortumo pakub tööd 70-le inimesele Tallinnas, Tartus, San Franciscos, Pekingis, Delhis, Singapuris ja Hanois. Fortumo on valitud Ettevõtluse Auhinna konkursil aasta ettevõtteks ja aasta eksportööriks. Ajakirja Forbes Eesti edukamate internetiäride edetabelis oli Fortumo 2013. ja 2014. aastal esimesel kohal.