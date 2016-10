Video: nii põleb Samsung Galaxy Note 7

Kõigest 11 sekundit kestev video on üles võetud Lõuna-Korea linna Incheoni kiirtoidukohas Burger King, mille võimsate kinnastage varustatud töötaja on veidi raskustes põlema süttinud telefoni eemaldamisega kliendi laualt. Kannatada sai ka laud ja Samsungile on esitatud selles osas juba kahjunõue.

Kaks päeva pärast selle video avaldamist teatas Samsung, et peatab vähemalt ajutiselt oma värskeima tipptelefoni tootmise. Üleilmselt on tagasi kutsutud 2,5 miljonit seadet ning põhjuseks laadimiseks ülekuumenevad ja plahvatavad akud.

Eesti telefon müügilettidele ei jõudnudki.