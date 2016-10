Plahvatavad Samsungid vedasid Apple´i aktsia tõusule

Apple´i aktsia kallines eilse börsipäeva lõpuks 1,74 protsenti 116,05 dollarile, käies kauplemise käigus ära ka 117 dollari lähistel. Viimati oli aktsia hind nii kõrgel eelmise aasta detsembris.

Samsungi süttimisohtlike Galaxy Note 7 telefonide asendusseadmete süttimine tähendab seda, et vastupidiselt varasemalt väidetule ei ole maailma suurim nutitelefonitootja suutnud oma lipulaeva akuprobleeme lahendada. Pikaleveninud skandaal on juba kahjustanud ettevõtte mainet ning lükanud selle paranemismärke näidanud mobiiliäri uuesti rööbastelt välja. Aineline kahju küündib Reutersi hinnangul juba miljarditesse dollaritesse.

Apple´i aktsia on alates septembrist, mil välja tuli iPhone 7, kallinenud lausa 13 protsenti. Võrreldes maiga on aktsia kallinenud juba 30 protsenti. Toona vähenes ettevõtte börsiväärtus iPhone´i vähese nõudluse tõttu sedavõrd, et ajutiselt haaras maailma väärtuslikuma börsifirma tiitli enda kätte internetifirma Google´i emafirma Alphabet.