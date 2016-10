Apple iOS 10: parem stabiilsus ja efektiivsem ajakasutus nutiseadme abil

iOS 10 (Whitetail) esimene tähelepanek on Steve Jobsi 2007. aastal lisatud „Slide to unlock“ kadumine. Selle asemel tuleb nüüdsest vajutada Home nupule, et ekraanilukk avada. Pärast esimest nupuvajutust tekib võimalus sisestada ekraanilukk või sõrmejälg, kirjutab Digitark.

Teine täiendus on võetud Apple Watch kelladelt nimega „Raise to wake“ ehk kättevõtmisega äratamine.

Nagu nimigi ütleb, tuleb iPhone võtta kätte tavaasendisse. Töötab väga lihtsalt kella või kuupäeva ja lukustusekraanidelt erinevate teavituste vaatamiseks. Funktsiooni sisse lülitamiseks tuleb liikuda : Settings – Display & brightness – Raise to Wake – Aktiveeri. Peale iPhone'i mobiilide muud seadmed seda võimalust ei saanud.

Endiselt saab oma teavitustele ligi, kui tõmmata ülevalt-alla ja kiired seaded alt-üles. Viipega vasakult saab lahti erinevad rakendused ja nende sisu ning paremalt viibe avab kaamera kiire jäädvustuse jaoks.

Loe Digitargast, kuidas iOS 10 muutis teisi olulisi funktsioone nagu Siri, rakenduste haldamine häälkäsklustega ning QuickType, mis muudab sõnumite kirjutamise veelgi lihtsamaks.

