Skandaalne turvapadjatootja kaalub pankrotiavalduse sisseandmist

Jaapanistumine ähvardab kogu arenenud maailma

«Jaapan on kaugel, Eesti on kaugemal veel,» kirjutas üks andekamaid eesti luuletajaid Juhan Viiding sügaval nõukogude ajal. Praegu liigub Jaapan meile üha lähemale, ning seda mitte üksnes tänu globaalse kaubavahetusele, mille tõttu on saareriigis toodetud kaubad saanud osaks meie igapäevast, vaid ka sellepärast, et stagnatsioon, mis Jaapani majanduses on kestnud juba terve veerandsajandi, ähvardab meid ja ülejäänud arenenud maailma.