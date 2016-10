Eesti vanim startup sai tehase valmis

«Tehas on tõesti valmis ning seadmed on kohal. Me ei ole veel küll ametlikult seda avanud, sest masinad ja protsessid vajavad veel kalibreerimist ja sissetöötamist, aga hetkel sellega tegelemegi,» ütles Postimehele ettevõtte tegevjuht Oliver Ahlberg.

Aastal 2009 asutatud Skeleton on siiani oma Viimsi tehases valmistanud superkondensaatori-nimelisi tooteid peamiselt eritellimuste põhjal käsitööna. Aprillis soetati tehasesse automaatse tootmisliini esimene osa - Lõuna-Korea päritolu kerimisseade, mille ülesandeks on kokku rullida kondensaatorite sees olevad sisuelemendid. Nüüdseks on aga 3,5 miljonit eurot maksma läinud liin täielikult koos.

«Praegu toodame juba mass-seeria superkondensaatoreid Viimsi tehases, kuid täisvõimsusel hakkab tehas tööle arvatavasti novembri keskpaigas,» märkis Ahlberg.

Tootmine plaanitakse järgmise aasta veebruaris käima panna ka Saksamaal Großröhrsdorfi tehases.

Skeleton on tegutsemisaja jooksul kogunud 26,7 miljoni euro eest investeeringuid, sellest 13 miljonit tänavu juulis.

Skeleton supekondensaatorite liini kerimisseade / Sander Ilvest

Skeleton Technologies tegevjuht Taavi Madiberk on öelnud, et tulevikus on ettevõtte strateegiline eesmärk liikuda komponentide tarnijast energiasalvestite lõpplahenduste pakkujaks.

Superkondensaatorid erinevad tavapärastest liitiumioonakudest selle poolest, et nad toodavad küll lühiajaliselt 88 korda kõrgema võimsustihedusega energiat ja on 500 korda pikema elueaga, ent nende laadimine võtab aega vaid paar sekundit ning nad on kordades kergemad.

Superkondensaatorite taaslaadimiste arv küündib miljonitesse, samas kui näiteks ühe elektriauto akut on võimalik taaslaadida heal juhul vaid kahel tuhandel korral. Superkondensaatorid kannatavad välja ka suuri temperatuurikõikumisi.

Kõigi nende omaduste tõttu kasutatakse neid palju näiteks sõidukite käivitusmehhanismide juures koostoimes tavaakudega - ühelt suur võimsus ja teine pikaajaline energia - või tootmisliinidel elektrivoolu parandamiseks. Euroopa Kosmoseagentuur plaanib neid kasutama asuda ka satelliitidel, kuna taluvad äärmuslikke temperatuure ja kaaluvad vähem kui 180 grammi.