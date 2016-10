Kasutajakogemus: Telia TV – mida iganes, kus iganes, millal iganes

Poolpõranda all liikusid käsitsitrükitud ja paljundatud soome telekavad, kust siis piinliku hoolega näpuga järge aeti. Telekava oli karm isand ning järjekordse menuki ajaks tuli loobuda kõigist oma plaanidest või siis vähemalt need teleprogrammiga kooskõlla viia, meenutab Erki Oras Digitargas.

Tänapäeval tundub selline olukord arhailine ja koomiline, umbes nagu mõni situatsioon perekond Ränirahnude seiklustest. Eriti kui võtta näiteks Telia TV.

Olen Telia TV klient olnud praktiliselt algusest peale ja nii on mul olnud hea võimalus jälgida Telia TV kui toote arengut läbi aegade. Pisut meenutab see mulle Apple’i iPhone’i. Kõikide võimalustega toode pole kindlasti kõige odavam, kuid on rikkalik ja kvaliteetne, pakkudes teenust n-ö kogu raha eest. Ning nagu iPhone’idki, pole ka Telia TV arenenud ehk kõige revolutsioonilisemalt, vaid pigem evolutsiooniliselt, st väikeste aga oluliste sammude kaupa.

MIDA IGANES

Aja jooksul on avardunud kanalivalik, mis tänapäeval suudab rahuldada ilmselt ka kõige nõudlikuma televaataja. Laienenud on ka teenusevalik, millest aastate eest ei osatud unistadagi, nagu näiteks filmilaenutus.

Viimase valik on mugavalt liigendatud žanrite kaupa ning mõeldud on ka spetsiaalselt lastele, et need leiaksid turvalist ja vägivallavaba meelelahutust. Mis aga täiskasvanutele mõeldud filmilaenutusse puutub, siis pean ennast üle keskmise nõudlikuks filmihuviliseks ning kui ma aeg-ajalt filmilaenutuses ringi vaatan, avastan sealt ikka midagi huvipakkuvat.

Intensiivsele vaatamisele aga ei pea pikema aja jooksul ilmselt vastu ükski filmilaenutus. Kui aga sobivat filmi laenutusest ei leia, siis tasub vaadata tasuta Telia filmiriiulile. Kuuldavasti hakkab sinna peatselt filme valima üks Eesti tuntumaid filmikriitikuid Karlo Funk. Ootan seda igatahes suure huviga.

MILLAL IGANES

Meie perekonna vaieldamatuks lemmikuks on muutunud kanalite salvestus. Just see on vabastanud tuhanded televaatajad telekava ahistavast sunnist. Nii ei pea me enam tegema valikuid televiisori ja koduvälise tegevuse vahel, vaid saame vaadata saateid just endale sobival ajal.

Tõsi, see teenus on küll tasuline, kuid viie-eurose kuutasu eest on siin teenust küll kuhjaga. Vabadus maksab ju palju-palju rohkem. Tõsi, ilma okasteta pole ükski roos ning nii on erinevatel kanalitel erinevaid piiranguid ning valimatult absoluutselt kõike "lindistada" siiski ei saa. Tõenäoliselt seisavad ka siin ees arengud ning selline olukord on ajutine.

KUS IGANES

Täielik vabadus Telia TV-ga saabus mõistagi nutirakenduste tulekuga. Inimesed polnud enam seotud suurte ja kohmakate televiisoritega. Nii ei pea enam televiisori ees reklaamipausi oodates oma põit piinama, vaid võib saadet või filmi rahulikult ka käimlas edasi vaadata. Või mis käimlas, õues või kohvikus või kus iganes nutiseade internetiga ühendust saab.

Põhimõtteliselt võiks ju ka 4G võrgus oma nutitahvlist või -telefonist televiisorit vaadata, kuid sellisel juhul võivad kasutaja andmemahud üleliia suureks kasvada. Sõltuvalt tellitud paketist võib põhimõtteliselt iga pereliige oma nutiseadmest oma kanalit jälgida ning perekonna elutuba trooninud pildikasti võib põhimõtteliselt pensionile saata. Aga ei pea.

Kindlasti on filme või saatesarju, mis kogu pere taas televiisori ette kokku toovad nagu vanal heal ajal, kui meie elu veel telekava juhtimisel käis. Jagatud elamus on aga on teatavasti topelt.

Nii televiisori kui nutirakenduse kasutajaliidesed on tegelikult ülilihtsad ja igati intuitiivsed.

Lihtsamaks on ilmselt juba keerukas minna. Tegelikult peaks nendega edukalt hakkama saama ka vanema põlvkonna esindajad.

Küsimuste korral aga võib abi anda mõni noorem sugulane või siis Telia ülimalt abivalmis klienditugi. Telia klienditoe ja -teenindusega on mul aastate jooksul tekkinud soe ja sõbralik suhe. Isegi kui abijärjekord on vahel pikk, siis lõppude lõpuks on minu probleemid alati lahenduse leidnud. Olles kuulnud mitmeid erinevaid õudusjutte teiste teleteenust pakkuvate firmade klienditeeninduse tasemest, hingan iga kord kergendatult, kui klienditoega ühendust võtan. See võib ehk pisut siirupisena tunduda, kuid see on sajaprotsendiline tõsi.

Olemata küll viimastel aastatel väga paadunud televaataja, pole mul Telia TV-le ühtegi etteheidet. Võiks ju viriseda veidi selle purpurlillaka värvi üle, millega nii televiisori kui nutiseadmete rakenduse kasutajaliides üle on valatud. Aga see on juba maitse küsimus ja selles küsimuses ei vaielda, vaid kakeldakse.

Kõigest rahulolust hoolimata olen aga kindel, et Telia suudab oma teleteenusega mind juba lähiajal-lähiaastatel ikka ja jälle meeldivalt üllatada. Minu vaim on selleks igatahes valmis.

