Musta õhu käes elamine ja D-vitamiinipuudus seostuvad dementsusega

Paljusid inimesi hirmutab dementsus rohkemgi kui vähk. Nüüd valmis aga esimene laiapõhjaline uuring selle kohta, kuivõrd võib dementsuse saamise risk oleneda meid ümbritsevast keskkonnast.

Ehkki dementsus on vana haigus, pole seda põhjustavad tegurid veel täpselt teada. Arvatakse, et umbes kolmandiku ulatuses oleneb dementseks jäämine inimese geenidest. Kahekümne protsendi jagu mängivad rolli ka tervisega seotud faktorid nagu kaal, sportlikkus ning südame olukord. Ülejäänu suhtes valitseb aga veel suhteliselt tume maa.

Suurbritannias asuva Edinburghi Ülikooli ajuuuringute lektori Tom Russi sõnul võib osa sellest kirjutada aga keskkonna arvele. Russ analüüsis koos kolleegidega üle 60 varem tehtud uuringut ning leidis sealt küllalt palju tõendeid saastunud õhu mõjude kohta. «Me ei leidnud ühtegi uuringut, mis poleks dementsuse ja saastunud õhu vahel seost leidnud. Õhus leiduvad osakesed, lämmastikoksiidid, vingugaas – need kõik seostuvad dementsusega,» vahendas Russi sõnu ajakiri New Scientist.

Lisaks saastunud õhule seostus dementsus ka D-vitamiini puudusega ning väiksel määral ka passiivse suitsetamise ja kahjurimürkidega töötamisega.

Üllatusena selgus aga, et dementsusega seostus ka elektriliinide läheduses elamine. Siiski möönis Ross, et seos on väikene ja praegu ei ole selge, kuidas see võiks aju mõjutada. Nii ei tasu tema sõnul praegu eelmainitud keskkonnamõjudega asupaikadest lahkuda, kuna selleks on teadlastel veel liiga vähe informatsiooni. Teisalt on selge, et õhu saastatuse ja dementsuse vahel on seos olemas ning õhu kvaliteet on küsimus, millega peaks valitsused üle maailma tegelema.