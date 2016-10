Elektroonika eksponeerimise varjukülg: Tallinna lennujaamas valitses nädalaid reaalne plahvatusoht

Eriti ohtlikud olid need telefonid teatavasti just laadimise ajal, täpselt selles olekud olid ka välja pandud seadmed. Tegelikult on Samsung Galaxy Note 7 stend lennujaamas üleval siiamaani, kuid mida seal enam kätte võtta ega näha ei saa, on Note 7 telefonid ise.

Lennujaama pressiesindaja Priit Koff kinnitas nimelt Postimehele, et tegelikult on näidistelefonid nüüdseks asendatud vanemate mudelite vastu.

«Need on mingisugused teised Samsungi mudelid. Kohe, kui teema päevakorda tõusis, vahetati välja. Lennujaam on jätkuvalt väga turvaline koht,» kinnitas Koff.

Värskelt lennujaamas tehtud fotode põhjal võib tõesti järeldada, et Note 7 stendil on tegelikult väljas Galaxy S7 ja S7 Edge mudeli eksemplarid.

Note 7 stend Tallinna lennujaamas / Lauri Hussar

Veelgi kummalisemaks muudab sellise stendi olemasolu aga selle taustal, et kõikjal lennujaamades ja lennukides manitsetakse juba enam kui kuu reisijaid need telefonid välja lülitama ja mitte mingil juhul laadima. Seda ka kõnealuse stendi lähistel asuvatest valjuhäälditest…

Liiatigi on telefoni kahel korral maailmaturgudelt tagasi kutsutud ja nüüdseks tootmine sootuks lõpetatud.

Pöördusime Samsung Electronics Baltimaade kommunikatsioonijuhi Krisjanis Ozols poole ja saime vastuseks, et kauaks see stend sellisel kujul Tallinna lennujaama ei jää.

«Töötame koos partneritega meediaagentuurist selle nimel, et reklaamid maha võtta, kuid see võib võtta mõned päevad, enne kui kõik välireklaamid on reklaampindadelt maha võetud,» täpsustas ta.

Samsung jõudis maailmas seda maailma parimaks Androidi telefoniks nimetatud telefoni müüa 2,5 miljonit tükki, enne kui need juba 2. septembril - pärast mitmete eksemplaride plahvatusi - kõikjalt tagasi kutsuti.

Uues valguses võib tekkida üldisem küsimus, kui turvaline on üldse avalikes kohtades elektroonikaseadmete eksponeerimine.