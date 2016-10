Ericsson ja Telia purustasid 5G testimisel lausa kaks rekordit

Rootsis Kistas toimunud katsed tehti 15 GHz sagedusel ja 800 MHz sagedusribal. Interneti tippkiiruseks saadi 15 Gbit kasutaja kohta ja latentsuseks 3 millisekundit. See on enam kui 40 korda kiirem kui 4G võrgus täna saavutatavatest tippkiirustest.

Ettevõted on on juba varem otsustanud, et Tallinnast ja Stockholmist saavad aastal 2018 esimesed linnad, kus esimesed 5G-teenused püsti pannakse.

«Meie välitingimustes tehtud testidest saadud teadmised on äärmiselt olulised 5G-tehnoloogia ja võrkude loomisel. 5G võrk omakorda on vajalik, et rahuldada klientide tulevikuvajadusi digitaalses ühiskonnas,» sõnas Telia globaalsete võrkude üksuse juhataja Mats Svärdh.

Ericssoni Põhja-Euroopa ja Kesk-Aasia regiooni juht Peter Laurin märkis, et tänane test on oluline samm 5G-võrgu kasutusele võtmise teekonnal Rootsis ja Eestis.

5G võrkude suuremahulisem arendus algab tõenäoliselt alles 2020. aastal, kuid tehnoloogia, testimine, sageduste katsetamine ja teenuste eelarendus juba käib.