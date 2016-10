Kertu Saks: 900+ korda teaduse populariseerimist. Läheb juba liiale?

Tõendust selle kohta, et tossu-paugu-teadusteatrietenduste varal üles kasvanud põlvkond ka tegelikult teadusest (ja eelkõige loodus-, tehnika- või reaalteadustest) innustunud oleks, ei ole eriti näha, leiab Saks. Ka püüavad Eesti teaduse populariseerijad samu Eesti lapsi ning õpetajad kurdavad, et infot kõikvõimalikust koolivälisest teaduse populariseerimise tegevusest tuleb nende postkastidesse ja meilidele nii palju, et nad kaotavad selles infotulvas suuna.

