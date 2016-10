Taxify laieneb oma teenusega Ghanasse

Tehnoloogia võtab riigikogulaste töö üle

Asjaolu, et kaugelt üle poole internetiliiklusest käib täna nutiseadmetes on ilmne signaal sellest, et klienditeenindus peab igas valdkonnas suuremas osas kolima inimese taskus olevasse äppi ning paljud seadused kaotavad uutes oludes oma mõtte, leiab riigikogu majanduskomisjoni liige Kalle Palling.