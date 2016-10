Saksamaa tahab 14 aastaga bensiiniautode tootmisest loobuda

Saksa ajakiri Der Spiegel kirjutab, et Saksa valitsus on otsustanud lõpetada bensiini- ja diiselautode tootmise alates 2030. aastast, et täita aastaks 2050 kliimaeesmärk, mille kohaselt tuleb vähendada süsinikdioksiidiheitmeid 95 protsenti.