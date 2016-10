Loe, milliseid Bob Dylani laulusõnu kasutavad kihla vedanud teadlased oma töödes kõige enam

Nii vahendas ERR-i teadusportaal Novaator. Ajakirjas The British Medical Journal ilmunud analüüsi lükkas käima aasta varem maailmameedias laineid löönud lugu Rootsis asuva Karolinska instituudi teadlastest, kes üritasid oma karjääri vältel sokutada eelretsentseeritud teadusajakirjadesse sedavõrd palju Bob Dylanile kuuluvaid laulusõnu kui võimalik. Enam kui 15 aastat varem alanud kihlveo esimeseks viljaks oli ajakirjas Nature Medicine ilmunud ülevaateartikkel «Nitric oxide and inflammation: the answer is blowing in the wind».

Kõige sagedamini kasutatakse tänaseks meditsiinikirjanduses laulupealkirju «The Times They are a-Changin» ja «Blowin' in the Wind». Neist esimesele oli 2015. aasta mai seisuga viidatud vastavalt 135 ja 36 korda.

