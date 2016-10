Telia kliendid eelistavad lisaks arvutitele kaitsta ka oma mobiilseid nutiseadmeid

Koostöös F-Secure’iga valminud Telia SAFE on juba esimese kahe nädalaga võitnud klientide poolehoiu, mis annab alust järeldada, et Eesti arvuti- ja nutiseadmete kasutaja tahab hoolt kanda enda ja oma pere turvalisuse eest. "Oktoobris on liitunud Telia SAFE-ga üle 400 uue kliendi," ütles Digitragale Telia Eesti erakliendi internetiteenuste juht Gert Tomson.

Vaata ka Digitraga saatelõiku samal teemal:

Lisaks on uuele Telia SAFE teenusele viidud üle ka enam kui 12 000 senise Arvutikaitse klienti, kelle arvutites uuendatakse tarkvara samuti oktoobrikuu jooksul kindlama ja rohkemaid võimalusi pakkuva kaitseprogrammi vastu. Telia SAFE eeliseks ongi just mitmekülgsus ja nii saab iga kasutaja luua sellise kaitsestrateegia, nagu on vaja temale endale ja tema perele. "SAFE pakub kaitset korraga nii süle- ja lauaarvutile, tahvlile kui ka nutitelefonile," selgitas Tomson ka Digitarga saates. "Mida rohkem seadmeid, seda soodsam kuutasu ühe seadme kohta," ütles ta.

Nii ongi klientide hulgas osutunud kõige populaarsemaks pakett Telia SAFE kolmele seadmele, mille on valinud pea pooled klientides. "Kliendid tõesti soovivad lisaks arvutile võtta Telia SAFE-i kasutusele ka oma mobiilsetes seadmes ja meil on selle üle väga hea meel," sõnas Tomson. "30% liitujates on võtnud Telia SAFE-i lausa 5-le nutiseadmele."

Telia SAFE kõige populaarsem pakett. / Digitark/Telia

MIS ON TELIA SAFE?

Koostöös F-Secure’iga valminud Telia SAFE on rohkem kui vaid viirusetõrje, kaitstes peale arvuti ka kõiki sinu mobiilseid nutiseadmeid.