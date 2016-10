Tallinnas saab 5G teenuseid kasutada juba kahe aasta pärast

Eile viisid Telia ja Ericsson Rootsis Kistas läbi Euroopa esimesed välistingimustes 5G tehnoloogia katsed, mis tehti 15 GHz sagedusel ja 800 MHz sagedusribal. Interneti tippkiiruseks saadi 15 Gbit kasutaja kohta ja latentsuseks 3 millisekundit. See on enam kui 40 korda kiirem kui 4G võrgus täna saavutatavatest tippkiirustest.

Telia Eesti kõneisik Raigo Neudorf tunnistas Postimehele, et hetkel veel ei ole selge, kuidas täpsemalt kahe aasta pärast 5G tehnoloogiat Tallinnas pakkuma hakatakse.

«Seda on veel vara öelda. Tegu pole siis veel loomulikult tervet linna või riiki katva võrguga. Küll on plaanis näidata, millised on 5G võimalikud lahendused ja kasutusvaldkonnad ning millised on võrgu- ja kliendiseadmed.»

Samuti ei ole veel teada uue tehnoloogia tarbeks tehtavate investeeringute suurusjärk.

«Eeldatavasti saab linnades olema väga palju väikseid ja «nähtamatuid» tugijaamu, mis tagavad 5G võrgu toimimise,» kirjeldas Neudorf operaatori tulevikuplaane.

Uue põlvkonna võrk hakkab toimima ilmselt sagedusel 700 MHz, mille riik plaanib mullu avalikustatud plaanide kohaselt kasutusele võtta juba järgmise aasta juulis.

«700MHz sagedusala kasutusele võtmine on kiire andmeside leviku seisukohast oluline samm eeskätt just maapiirkondades, kuna hea leviomaduse tõttu suudab see laineala hästi katta hajaasustusega alasid,» selgitas Neudorf, lisades, et 5G pakutavad võimalused erinevad tänasest 4G võimalustest märkimisväärselt, seda eeskätt edastatavate andmesidekiiruste näol.

«Viimased aastad on väga selgelt näidanud just videomahtude tohutut suurenemist internetis. See trend jätkub ning 5G peaks tagama muuhulgas selle, et edastada mobiilsidevõrgus veelgi suuremaid ja kvaliteetsemaid videostriime, mis toovad kasutajani näiteks 360-kraadised ja 4K formaadis videod.»

5G võrgu puhul üks ootusi seotud ka võimalikult väikese hilistumise ehk latentsusega, mis võimaldab realiseerida näiteks isesõitvaid autosid, kaugjuhtimist, kaugmeditsiini ning muid teenuseid.

«On tähtis, et üle võrgu edastatav info, käsklused jne jõuaks masinatesse momentaalselt, mitte mõningase hilinemisega. Kuna lähiaastatel prognoositakse, et IoT raames ühendatakse maailmas võrku miljardeid seadmeid, siis praegused 4G võrgud selle mahu teenindamisega toime ei tule,» selgitas Neudorf.

«Meie partner Ericsson on juba tänaseks välja töötanud 5G seadmete prototüüpe, mis laboritingimustes näidanud kiirusi üle 20 Gbit/s. Seega töö ja arendustegevused käivad nii Ericssoni kui Telia poolt ning ees seisavad põnevad ajad,» lubas Telia esindaja.