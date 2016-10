Digitark soovitab: 5 põhjust, miks vee- ja põrutuskindel Cat S60 on hea telefon aktiivsele inimesele

Telefon on loodud põrutuskindlaks. Aktiivse elu puhul võib juhtuda, et telefon kukub maha, on siis käed libedad või tegevust täis, kirjutab Sander Klausen Digitargas. Kuigi väiksemad kukkumised peaks enamus nutitelefone üle elama, siis Cat S60 on ehitatud selle arvestusega, et telefon võibki tööde ja tegemiste käigus maha kukkuda ning töötab kenasti edasi.

Telefon on veekindel. Kui lähed näiteks nädalavahetusel kanuuga sõitma või puhkuse ajal kalale, siis mobiiltelefoni veekindel kott on enamasti asi, mis peab kindlasti kaasas olema. Cat S60 telefoniga võid aga kindel olla, et kui telefon taskust vette kukub, elab telefon selle üle. Telefonil on ka funktsioon, mille võib enne aktiveerida, et veekindlust tugevdada, samuti on telefonile sisse ehitatud funktsioon, mis võimaliku veekahjustuse korral "puhastab" telefoni kõlarid veest.

Vastupidav aku. Aku on nutitelefoni kohta üllatavalt hea, 3800 mAm. Nutitelefoni aktiivse kasutaja käes kestab S60 isegi üle päeva, mida enamus tipptelefonidega on tänapäeval keeruline saavutada.

Tipptasemel jõudlus. Telefonil on enamus tootjate tippmudelite jõudlus. 8 tuuma ja 3 GB muutmälu annavad seadmele hea jõudluse, mille puhul ei jää telefon üldse aeglaseks. Ja mis peamine, aku vastupidavus selle all ei kannata.

Termokaamera ehk soojuskaamera. Telefonil on sisse ehitatud soojuskaamera, mis võib väga kasulikuks osutuda, kui teed kodus remonti ja on käsil soojustamine. Näed täpselt ära, millisest kohast tuleb kodus külm sisse. Rääkimata ka seda, et soojuskaamerat saad kasutada pimedas kohas ruumi üle vaatamiseks või näiteks toas kadunud kassi otsimiseks öösel.

Vasakult: Cat S60 kõige uuem ja võimsam ning termokaameraga nuhvel, S40, S30 ja B30 dual sim telefonid.