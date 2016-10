Eesti idufirmade börs sai mitmemiljonilise rahasüsti

2,6 miljoni USA dollari ehk 2,36 miljoni euro kaasamisse panustasid lisaks kolmele uuele investorile - Draper Association, Thomson Reuters ja IQ Capital - ka seni idufirmade börsi tegevust rahastanud äriinglid ja 3TS Capital Partners, teatas Funderbeam oma blogis.

2013. aastal asutatud Eesti idufirmade börs Funderbeam aitab vahendada äriinglite ja riskikapitalistide kapitali, et toetada idufirmade tegevust üle maailma. «Eelmise aastal õnnestus vahendada 110 miljardi dollari väärtuses äriinglite ja riskikapitalistide investeeringuid idufirmadele,» rääkis ettevõtte asutaja ja tegevjuht Kaidi Ruusalepp.

«Viimased kümme aastat ei ole tavapärastest aktsiabörsidest kasu olnud, kuna nad lihtsalt ei toimi enam. Kui varasemalt läksid ettevõted börsile selleks, et kapitali kaasata, siis nüüd nad maksavad ise sellele peale,» põhjendas Draper Associates omanik Tim Draper, miks tal on idufirmade börsi usku. Draper lisas, et tema jaoks on arusaamatu, miks aktsiaturud, mis peaks innovatsiooni toetama, elavad ise veel eelmises sajandis.

Seekordses kapitali kaasamise voorus lõi kaasa ka Londonis tegutsev riskikapitalifirma IQ Capital, toetades sellega Funderbeami tegevuse nihkumist Londonisse. «Funderbeamil on väga tugev ja kõrgete ambitsioonidega asutajate ring, kes on seadnud eesmärgiks mitme triljoni dollarise turu. Meid väga inspireerib see, et saame neid sel teel toetada,» rääkis IQ Capitali partner Max Bautin.

Lisaks Ruusalepale kuuluvad Funderbeami asutajate ringi veel ka Urmas Peiker ja Villu Arak. Enne viimast kapitali kaasamist oli ettevõte kaasanud oma tegevuseks 2 miljonit USA dollarit ehk 1,81 miljonit eurot investeeringuid. Funderbeam on registreeritud Eestis, kuid viis aasta tagasi oma peakontori üle Londonisse.