Kokkuleppeteenuse pakkujad kompavad endiselt seaduse piire

«Me näeme, et järjest rohkem juhte tahab Taxifyga liituda, aga on endiselt sajad juhid, kellel ei ole endal autot ehk nad ise liisingut ei saa,» põhjendas Taxify arendusjuht Martin Villig, miks ilmub seni selgelt end taksodest eristanud Taxifyl selle nädala jooksul linnapilti kümmekond logodega sõidukit, vahendab ERRi uudisteportaal uudistesaadet «Aktuaalne Kaamera».

«Ma ei julgeks küll öelda, et see seadusele näkku sülitamine on,» kommenteeris riigikogu majanduskomisjoni liige Kalle Palling (RE), lisades samas, et ta ei ole ka täpselt kursis, mida Taxify plaanib. «Nii et vaatame, mis see täpselt on, millega nad välja tulevad ja kuidas see tänasesse ruumi haakub.»

Parlamendi majanduskomisjon tahab jagamismajandust reguleerivad muudatused vastu võtta novembri jooksul. Siiani on nii Uberi kui ka Taxify teenust eristanud klassikalisest taksoteenusest see, et neid saab tellida vaid veebiplatvormi kaudu.

