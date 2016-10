Twitteri viimaseks õlekõrreks võib osutuda Jaapani telekomiettevõte

Oktoobri alguses selgus, et Twitteri ostmise vastu olid huvi kaotanud mitu nimekat ettevõtet, teiste seas Google, Apple, Microsoft ning Disney. Reedel viis sotsiaalmeediaettevõtte aktsia kuueprotsendilisse langusesse teade, et ka pikka aega ostu kaalunud Salesforce otsustas siiski sellest loobuda.

Softbank on Twitteri vastu huvi tundnud ka varem, kuna Jaapanis asub mikroblogivõrgustik suurepärasel turupositsioonil, olles populaarsem ka Facebookist. Maailma suurimal sotsiaalmeediavõrgustikul on Jaapanis 25 miljonit igakuist kasutajat, Twitteril aga 35 miljonit.

Müügi veerele on Twitter jõudnud kasvu pidurdumise tõttu. 2013. aasta sügisel börsile läinud ettevõte pole 11 kvartali jooksul veel kordagi kasumisse jõudnud ning ka müügitulu kasv on kidur. Twitteri kogukahjum ületab börsil oldud vähem kui kolme aastaga juba kaks miljardit dollarit ning peamiselt reklaamisäutsude müügi abil raha teeniv ettevõte tunnistas kevadel USA väärtpaberite ja börsitehingute komisjonile saadetud raportis, et kõrgete tööjõukulude ja investeeringute tõttu kasumlikkust lähimas perspektiivis ette ei nähta. Kõige probleemsem on Twitteri jaoks igakuiste kasutajate arvu pikk paigalseis. Kui 2015. aasta esimeses kvartalis oli Twitteril 302 miljonit igakuist kasutajat, siis tänavuse aasta juuliks oli see arv kasvanud vaid 11 miljoni võrra. Võrdluseks, maailma populaarseim sotsiaalvõrgustik Facebook suutis endale samas ajavahemikus juurde hankida 271 miljonit igal kuul keskkonda külastavat kasutajat ehk pea kogu Twitteri kasutajabaasiga võrreldava hulga kasutajaid.