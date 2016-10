Netflix loobus Hiinast

«Välismaiseid digitaalsisuteenuseid puudutavate regulatsioonide keskkond on Hiinas muutunud keerulisemaks,» selgitas Netflix majandusaruandes langetatud otsust.

«Me plaanime hetkel litsentseerida oma sisu juba kohalikul turul olemasolevatele teenusepakkujatele, lähiajal me ise teenust pakkuma ei hakka. Me usume, et litsentsidest tulenev käive jääb mõõdukaks. Loodetavasti me siiski saame kunagi oma teenuse siiski Hiinas turule tuua, meie huvi on selleks olemas,» lisati teates.

Netflixil oli USAS kolmandas kvartalis 47,5 miljonit klienti, väljaspool USAd ulatus nende arv 39,2 miljonini.