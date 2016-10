Miks klounid õõva tekitavad? Testi oma tontlikkust

Küsimusele aitas vastust leida Ameerika Ühendriikides asuva Knoxi kolledži sotsiaalpsühholoog Frank McAndrew, kelle sulest ilmus hiljuti uurimus «On the Nature of Creepiness» kujutab endas esimest õõva olemust empiiriliselt lahkavat teadustööd. Enam kui tuhande uurimisaluse kogemustel põhinevast uurimusest selgub, et klounides kombineeruvad omadused sobivad kõheduse tekitamiseks ideaalselt.

«Inimesi ei heiduta ainult nende füüsilised omadused. Küll aga muudavad näiteks ülipikad sõrmed, punnis silmad ja veidrad juuksed nad ebatavaliseks ja võimendavad sellega nende teisi õõva tekitavaid omadusi, olgu neiks kummaline mittesõnaline käitumine, ebakohane silmsideme kasutus, ebasündsad puudutused ja valel ajal muigamine või naermine – need on asjad, mis inimesi tõeliselt häirivad,» selgitas McAndrew ERRi Novaatorile.

