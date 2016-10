Miks ma kasutan Windows tarkvaral töötavat tahvelarvutit?

Pärast uue seadme soetamist ei soovi me temaga üldiselt “harjuda.” Windows 10 toel töötav tahvelarvuti ühendab endas traditsioonilist personaalarvutit, mis on mugav näiteks töö tegemiseks, intuitiivse tahvelarvuti kasutajaliidesega, mis on mõeldud sotsiaalvõrgustike kasutamiseks (Facebook, Twitter, Instagram), e-raamatute lugemiseks, videote vaatamiseks ning mängudeks.

Windows 10 tahvel on tõeline personaalarvuti.

Tihti kantakse tahvlis olevaid faile üle pilveteenuse kaudu, kuid mahukamad failid nõuavad rohkem aega ja internetimahtu. Selleks, et suurte failide ülekandmine ühelt arvutilt teisele toimuks kiiremini, saab hästi kasutada väliseid kõvakettaid ja USB-mälupulkasid. iPad, aga ei toeta väliseid mäluseadmeid, kuigi selle jaoks on olemas erinevad mitteametlikud adapterid ja äpid. Enamikul Windows 10 tarkvaral töötavatel tahvelarvutitel on aga olemas täissuurusega USB-pesad (ja paljud neist toetavad kiire failivahetuse standardit USB 3.0), mis kergendab tööd on the go-mäluseadmetega ning ei nõua selleks erinevaid adaptereid.

Mille poolest veel Windows 10 tarkvaral töötavad tahvelarvutid head on, loe juba lähemalt Digitargast.