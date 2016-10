Video: teadlaste nutihäll uinutab lapse automaatselt

Üle tuhande dollari maksev lapsevoodi peaks üles ärganud beebi minutite jooksul magama saama.

«Ema kõhus olles kogevad beebid lakkamatult ühtlast müra ja liikumist ning see liikumine viib nad mõningasse transsi. Emakas toimuv müra teeb aga hullemat häält kui tolmuimeja! See on artereid mööda voolava vere hääl. Samal põhjusel jäävad ka täiskasvanud rongides, lennukites ja autodes magama,» selgitas USA väljaandele Tech Insider pediaater Harvey Karp.

Sõidukites tekkiv rütmiline liikumine mõjub meile rahustavana ning eriti mängib see rolli just beebide magamajäämisel. «Kui aga beebi üksinda vaiksesse tuppa ja lamedasse voodisse jätame, on see sama hea, kui sunniksime täiskasvanut ilma padjata põrandal magama. See on lihtsalt ebaloomulik,» ütles Karp.

Laps riietatakse spetsiaalsesse mähkmesse ning asetatakse siis hälli. Nutihäll tekitabki beebile vajalikku liikumist ning reageerib beebi liikumisele. Häll mängib ka kõrvadele meeldivat müra. Kui beebi keha annab märku, et beebi hakkab ärkama, läheb müra valjemaks, kui laps aga rahulikult magab, püsib see vaiksena.

