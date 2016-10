Michigani, Chicago ja Indiana ülikoolide teadlased koostasid küsimustiku, mille põhjal hinnata erinevate maade elanike empaatiavõimet. See on esimene taoline uuring. Kaastunnet ja teiste inimeste mõistmist hindavatele küsimustele vastas rohkem kui 104 000 inimest üle maailma. Tulemuste kirjapanekul jäeti välja riigid, kust vastuseid piisavalt ei saadud – nende hulka kuulus palju Aafrika ja Kesk-Aasia riike.

Ajakirjas Journal of Cross-Cultural Psychology avaldatud tulemused näitasid, et kõige kõrgema empaatiavõimega inimesed elavad Ecuadoris, vähem mõistavad teisi aga leedukad.

Ühe uuringu autori, William Chopici sõnul tulid talle Lähis-Ida riikide kõrged kohad üllatusena, arvestades riikide vägivaldset ja sõjalist ajalugu. Põhjuseks võib olla aga asjaolu, et uuringus vaadeldi empaatiavõimet üldiselt ning ei eristatud empaatiavõimet kaasmaalaste ja välisriikide elanike suhtes.

Märkimisväärne on seegi, et kümne kõige väiksema empaatiavõimega riigi hulka mahtus ligi seitse Ida-Euroopa riiki – nende hulgas ka Eesti.

Chopici sõnul on empaatiavõime kultuuriti pidevas muutumises ning seda ilmestab USA, kus tudengite peal tehtud uuringud näitavad, et 20 aasta jooksul on empaatiavõimet pigem vähem. Tema sõnul võib seda seletada sotsiaalmeedia võidukäiguga, peremudelite muutuse ning edujahtimiskultuuriga.

Kõige empaatilisemad maad