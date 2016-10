Uuring: inimene võtab tuleviku-mina kui kedagi teist

Nii vahendas ajakirjas Science Advances avaldatud teadlaste teadustulemusi ERR-i teadusportaal Novaator.

Seni teame, et enesekontrolliga tegeleb ajus eesajukoor, nüüd näitab aga šveitsi ja saksa teadlaste uurimistöö, et enesekontrolli ja impulsiivsuse taset reguleerib ka üks teine ajukoore piirkond, mis asub natuke tagapool – oimu- ja kiirusagara piiril. Selle piirkonna kohta on teada, et see aitab asetada meid teiste inimestega suheldes nende olukorda.

Kui teadlased mõjutasid katseisikute oimu- ja kiirusagara piiriala magnetiliselt, nii et selle töö sai ajutiselt häiritud, siis olid katseisikud ühest küljest tulevikku mõjutavates valikutes impulsiivsemad. Teisest küljest aga isekamad teiste inimeste huve puudutavates valikutes.

