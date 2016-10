Tesla ei luba oma uue autopiloodiga taksot sõita ega konkurentide sõidujagamisteenuseid pakkuda

Ettevõte teatas, et kõik tulevikus toodetavad sõidukid, kaasa arvatud kauaoodatud rahvamudel Model 3, on varustatud seadmetega, mis lubavad täisautonoomset juhtimist.

Autodele paigutatakse kaheksa 360kraadist vaadet pakkuvat kaamerat, mis suudavad näha kuni 250 meetri kaugusele. Auto esiosas asub radar, mis suudab näha ka läbi vihma ja udu, lisaks on ümbritsevate objektide märkamiseks olemas 12 ultrahelisensorit. Uuendatud on ka kogutavaid andmeid analüüsivat pardaarvutit, mis on ettevõtte väitel eelkäijast lausa 40 korda võimsam.

Erinevatel hinnangutel läheb uuendatud riistvara maksma auto kohta umbes 8000 dollarit. Kuidas hakkab see kajastuma autode lõpphinnas, pole veel teada. Küll on selge, et Uberi ja Lyfti teenuseid Tesla autopilootrežiimis pakkuda ei tohi.

Elektriautode tootja rõhutas pressiteates, et autopiloodirežiimis oma pere ja sõprade sõidutamine on lubatud, kuid raha teenimise eesmärgil võib seda teha ainult Tesla Networki liikmena, mille kohta antakse täpsemat infot järgmisel aastal.

Vaata ka Tesla autopiloodi uuendusi tutvustavat videot: