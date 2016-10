Inimesed polegi nii targad? Pärdikud valmistavad kivitööriistu tahtmatult

Nii vahendas ERR-i teadusportaal Novaator ajakirjas Nature ilmunud uurimust, mis näitas, et Brasiilias metsades elavad kaputsiinahvid valmistavad kive lõhkudes teadvustamatult kivikilde, mis meenutavad ligilähedaselt iidsete inimeste poolt miljonite aastate kasutatud tööriistu.

Kui võrreldavaid kivikilde tekib tahtmatult, poleks pidanud iidsed inimlased otseselt taipama, kuidas neid valmistada, vaid «pelgalt» mõistma, et neid saab kasutada millekski kasulikuks.

Laiem avalikkus ei peaks siiski arvama, et teadlased on kirjutanud aastaid loomade tegevuse läbi kogemata tekkinud kivikilde põhjendamatult inimeste arvele. «Esiteks on kivitööriistadel kasutusjäljed ja kui peensustesse minna, siis tabab vilunud silm isegi vanimate kivitööriistade puhul ära, et nende valmistusviis on olnud siiski veidi keerukam ja neid leitakse korraga väiksemas koguses,» rääkis uuringu autor Oxfordi Ülikooli antropoloog Tomos Proffitt Novaatorile.

