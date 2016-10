Tesla ei luba oma uue autopiloodiga taksot sõita ega konkurentide sõidujagamisteenuseid pakkuda

Elektriautode tootja Tesla avalikustas käesoleval nädalal mitmed autopiloodirežiimi puudutavad riistvaralised uuendused, mis peaks lähiajal jõudma ka praegu tootmises olevatele mudelitele. Äri eesmärgil sõidujagamisteenuseid nagu Uber autopiloodirežiimis aga pakkuda ei lubata, kuna plaanis on hakata pakkuma enda konkureerivat lahendust, kirjutab The Next Web.