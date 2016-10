Kuidas kärnkonna-vorstid maineka teadusauhinnani viisid?

Aagad ehk merikärnkonnad on ühed suuremaid konnalised, mõnikord kasvavad nad lausa 22 sentimeetri pikkuseks. Teised loomad peaksid aagasid kartma, sest ehkki suur konn täidab kõhtu, on see tegelikult üks surmav suutäis, sest nende näärmed on mürgised. Iroonilisel kombel võivad merikärnkonnad ise toiduks saades teised liigid piirkonnast «välja süüa».

Sydney Ülikooli bioloog Rick Shine üritab juba aastaid teisi loomi merikärnkonna söömisest võõrutada. Tänavu premeeriti teda selle eest maineka «Peaministri teadusauhinnaga». Shine’i saladus peitub merikärnkonna-vorstikestes. Vorstikestes on küll merikärnkonna mürk sees, ent võrreldes terve kärnkonnaga, on mürgi kogus vorstikeses nii palju väiksem, et söömiselamus jääb küll ebameeldivaks, ent isukat looma see ära ei tapa. Korra kärnkonna-vorsti söönult kukkurloomad või sisalikud enam kärnkonni süüa ei taha.