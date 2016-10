Kiirtoidu kalorite näitamisel tegelikku mõju ei ole

Iroonilisel kombel avaldati uuringu tulemused kaks kuud enne seda, kui USAs kaloriinfo esitamine restoranides üleriigiliselt kohustuslikuks muutub.

«Kaloriinfo esitamisest on kasu siis, kui seda tehakse koos teiste meedetega,» ütles uuringu autor, New Yorgi ülikoolis töötav Andrew Breck.

2006. aastal sai New Yorgist esimene linn, kus kaloriinfo esitamine kiirtoidurestoranides kohustuslikuks muudeti. Kiiresti võtsid reegli üle ka Seattle ja Philadelphia ning detsembrist tuleb seda teha kõikjal ühendriikides.

Samal ajal ei ole suurem osa uuringuid kaloriinfot väga mõjusana näidanud. Siiski on need välja toonud, et mõju tekib siis, kui on kindel, et inimesed on kaloriinfost teadlikud ja nad on juba varem huvitatud tervislikumalt söömisest. Ka peavad nad teadma kui suur on päevane soovituslik kalorinorm. Huvitaval kombel on vajalik seegi, et kaloriinfo erineks sellest, mida inimene ise usub õige olevat.

New Yorgi Ülikooli uuringus analüüsiti Philadelphia küsitlusandmeid, mis koguti veidi aega pärast seda, kui 2008. aastal sealsetes restoranides kaloriinfo esitamine kohustuslikuks muudeti. Uuring sisaldas 1400 inimese andmeid. Eesmärk oli aru saada, kuivõrd varasematest uuringutest välja toodud mustrid paika peavad ning kui suure osa inimeste puhul kõigi tingimuste täitmine üldsegi reaalne on.

Andmed näitasid et teoreetiliselt peakski kaloriinfo mõjuma kaheksale protsendile kiirtoidurestoranides küsitletud inimestest ning 16 protsendile telefoni teel küsitletud inimestest. Kolmandik uuritud inimestest kaloriinfot ei näinud ja kaks kolmandikku ei pannud seda ka tähele. Nii soovitavad uuringuautorid restoranidele kaloriinfo suuremaks ja silmapaistvamaks muutmist.

Lisaks sellele viitas uuring eksperimentide tulemustele, mis näitasid, et inimestele mõjub toidu kaloriinfo paremini siis kui see on esitatud ka päevase soovitava kalorinormiga või siis kõrvutatud numbritega kui palju sporti peaks tegema, et valitud toidukorra kalorid tasa teha.