MOOV HR aktiivsusmonitor mõõdab pulssi otsaesiselt

MOOV HR lubab täpsust, mis sarnaneb elektrokardiogrammi (EKG) tulemustele. Sellise tulemuse saavutab seade mõõtes pulssi ostaesiselt. MOOV HR sensorit saab kasutada erinevaid spordi alasid harrastades. Näiteks on MOOV HR veekindel, mis tähendab, et seda saab seda mugavalt ujumismütsi all kanda. HR tulemusi näeb mobiili rakendusest ning ühendades telefoni kõrvaklappidega, toimib rakendus kui personaaltreener, kes teavitab kui peab rohkem pingutama ja kui hästi trenn on läinud. Lisaks trennile kaasaelamisele saab rakenduses ka sõpradega võistelda ja oma tulemusi võrrelda.

Kuigi aktiivsusmonitoridel on enamjaolt ekraan, millelt saab mugavalt ja reaalajas oma südame löögisagedust jälgida, siis enamus aktiivsusmonitore mõõdavad südame löögisagedust LED valgusega, mis ei ole alati täpne. Kuidas MOOV HR südame löögisagedust täpsemini mõõdab, loe juba lähemalt Digitargast.