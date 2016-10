USAd tabasid ulatuslikud küberrünnakud

Rünnakud halvasid päeva jooksul mitu korda tähtsa osa internetitaristust, blokeerides ligipääsu paljudele veebilehtedele ja tuues ilmsiks haavatavused veebis. USAs ja mitmel pool mujal oli interneti kasutajatel suure osa reedest võimatu postitada veebi sõnumeid, ostelda, vaadata videosid ja arvutimänge.

Ulatuslikud rünnakud sundisid tegutsema ka USA julgeolekuagentuure, teiste seas sisejulgeolekuministeeriumi (DHS).

«DHS ja FBI on teadlikud ja uurivad tööseisaku kõiki võimalikke põhjuseid,» ütles sisejulgeolekuministeeriumi pressiesindaja.

Internetiliiklust suunav ja haldav firma Dyn teatas enda vastu suunatud teenusetõkestusest (DDoS) reedel pisut pärast kella 13 Eesti aja järgi.

Dyn suutis oma tegevuse taastada kahe tunni jooksul, ent pidi kolm tundi hiljem teatama uuest rünnakust. «Insenerid jätkavad selle probleemi leevendamist,» teatas firma Eesti aja järgi kell 19 oma veebilehel.

Dyn, mille peakorter on USA New Hamsphire'i osariigis, teatas, et rünnaku ohvriks langes firma domeeninimeteenus, millele said osaks katkestused ja aeglustumine.

Dyni tootmise eest vastutav asepresident Scott Hilton teatas reede hommikul avalduses, et firma domeeninimeteenust on USA idarannikul tabanud ülemaailmne DDoS-rünnak.

Küberrünnaku tõttu ei olnud ligipääsetavad teiste seas Netflixi, Redditi, Etsy, Githubi ja teiste IT-firmade leheküljed.

Veebilehe Gizmodo teatel on sellele laekunud teateid probleemidest meediaväljaannete CNN, Guardian, Wired, HBO ja People lehekülgedel, aga ka rahaülekandeteenuse PayPal veebilehel.