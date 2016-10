Kasutatud autode ohu- ja kasuteguritest

Tänavu aastal on Eesti suurima automüügiportaali auto24 keskmiseks tavakasutaja sõiduki hinnaks kujunenud 6374 eurot¹. Sarnases hinnaklassis domineerivad nii kasutatud Audi A4 kui ka A6 mudelid ning Volkswagen Passatid ja Golfid ühes Toyota Avensisega. Nende ning teiste automudelite turvalisust avariide korral saad kontrollida Euro NCAP kodulehelt.

Kindlustamaks kasutaja turvalisust ning vältimaks võimalikke remondikulusid, tuleb kasutatud auto soetamisel pöörata kindlasti tähelepanu sõiduki tehnilisele seisukorrale. Põhjalik tehniline ülevaatus, proovisõit ning läbisõidumõõdiku näidu kontrollimine on siinkohal vältimatud sammud. Soovitame Sul tehnoülevaatuspunkt aga ise valida, et välistada võimalikke kokkuleppeid ülevaataja ja müüja vahel. Uuri lisaks, kuidas autot varasemalt kasutati. Kasutatud auto ostmisel tuleks kindlasti välja selgitada, kas sõiduk on eelnevalt avariides osalenud. Maanteeameti sõiduki taustakontroll võimaldab tuvastada auto avariilisuse ning leida ka kinnitust, et tegemist ei ole varastatud autoga.

Lisaks palu müüjalt sõiduki VIN-koodi, mille abil saad auto ajalugu ka Google kaudu kontrollida. Müüja keeldumisel on Sul mõistlik tehingust loobuda. Enne ostu vormistamist tee kindlaks, kas müüja on eraisik või ettevõtte. Seda põhjusel, et eraisikust müüjaga on probleemide lahendamine tunduvalt keerulisem tema oluliselt väiksema vastutuse tõttu. Nimelt ei kehti eraisikule tarbijakaitsereeglid, kuna lepingut ei sõlmita kaupleja ja tarbija vahel.

Siiski on kasutatud auto ostmine igati mõistlik lahendus. Koos korrektselt koostatud üleandmis-vastuvõtmisakti ja kahes eksemplaris ostu-müügilepinguga on põhjaliku eeltöö tulemusena võimalik soetada endale korralik sõiduvahend. Sellise lahenduse pakkumiseks on Bigbank loonud erinevate kliendisegmentide huvisid ning võimalusi arvestades paindlikud võimalused. Bigbanki poolt pakutavate lahenduste puhul on võimalik sõiduk osta ning oma nimele vormistada tervelt kuu aja vältel. Seejuures ei kaasne kuni 15 000 eurose sõiduki soetamisel automaatset sissemaksu ja kaskokindlustuse kohustust, mis muudab auto ülalpidamiskulud märgatavalt taskukohasemaks. Huvi korral on võimalik Bigbanki poolt auto soetamiseks pakutavate võimalustega tutvuda SIIT.