Uus projekt: 100 miljonit ja muudame iga aju targaks

Asjal tasub silma pea hoida, sest plaadi kallal töötavad ühed kõvemad teadlased.

Kerneli asutanud Bryan Johnson rääkis ajakirjale New Scientist, et mõtles pikalt, kuidas kõige paremal moel ühiskonda panustada ning jõudis lõpuks intelligentsuseni, mis on tema sõnul inimkonna kõige väärtuslikum ja võimsam ressurss.

Nüüd üritabki ta inimintelligentsi sama innukusega edasi uurida ja arendada nagu seda on viimastel aastatel tehtud tehisintellektiga. Esimesena minnakse mälu juurde. Ajuuuringute abil loodab ta tulevikus teatud ajuülesandeid matkida ja need tugevamaks muuta.Kaugem eesmärk on luua kiip, mis inimeste endi aju täiustab.

Loe täpsemalt ajakirjas New Scientist ilmunud loost.