Liidu ajas vihale Postimehe veebis möödunud nädalal avaldatud artikkel, kus Palling avaldas kahjutunnet selle üle, et politsei on asunud menetlema seaduses ettenähtud loata reisijavedusid korraldanud autojuhtide vastu esitatud avaldusi. Avaldused 50 sellise juhi vastu esitasid aga just auto- ja taksoettevõtjad.

«Pallingul tuleks taksofirmade ja autoettevõtete liidu kritiseerimise asemel endale tuhka pähe raputada ning selgitada, kuidas on võimalik, et ligi kaks aastat tegutsevad taksonduses ettevõtjad, kes ei järgi Eesti Vabariigis kehtivat seadusandlust, kuid ainus, mis riigikogus Uberi ja Taxify tegevust kaitsvat Pallingut heidutab, on tõik, et seadusrikkumiste tõkestamisega tegeleb politsei,» leiab nüüd autoettevõtjate liit tänases avalduses.

Liit leiab, et politsei peabki taolistel puhkudel sekkuma, kuna seadusetuse tõkestamine on korrakaitseorganite ülesanne. «Ühistransporditeenuse osutamine ilma seaduses nõutud ohutust tagavate meetmeteta, on piisavalt riskantne tegevus, et muuta ebaturvaliseks pahaaimamatult teenust kasutavate klientide igapäevaelu ning panna politseid tegutsema,» seisab liidu avalduses.

Kehtiva Ühistranspordiseaduse kohaselt on tasuline sõitjatevedu ilma seaduses loetletud dokumentideta keelatud. Politsei menetluses on 200 konkreetset juhtumit, kus 50 sõidujagamisega tegelenud juhti on rikkunud seadust.

«Tegemist pole üksikjuhtumitega, vaid süsteemse seaduste eiramisega. Kui tolereerime seadusandlusele sülitamist ühes valdkonnas, sillutame teed anarhiale ka mujal. Riigikogu liige peaks sellist lihtsat asja ometi mõistma,» leiavad ettevõtjad. «Võrdse kohtlemise printsiip on üks demokraatia nurgakive. Praegu turul valitsev olukord, kus taksofirmad peavad teenust osutades seadusepügalaid kõrvalekaldumatult täitma, sõidujagajad aga on kõigist kohustustest vabastatud, on pehmelt öeldes skisofreeniline ja õigusriigi põhimõtteid häbistav.»

Autoettevõtjad soovitavad Pallingul lõpetada ka roosa udu ajamine töökatest pereisadest, kes peale väsitavat päeva sõidujagamisteenust pakkudes lisaraha teenivad, või usinatest õppuritest, kes Uberi autode roolis oma õppekulusid tasa teevad.

«Kokkuleppeveo teenus on puhtakujuline ettevõtlus ja niinimetatud sõidujagamisplatvormid Uber ja Taxify ühistranspordifirmad, mis dikteerivad vastavalt nõudlusele dünaamilises muutumises olevaid veohindu,» leiavad ettevõtjad.

Taxify rendib juhtidele transpordivahendeid, mõlemad platvormid võtavad tellimustelt vahendustasu – seega toimivad täpselt samamoodi nagu tavalised taksofirmad.

«Vahe on ainult selles, et kui taksofirmad peavad kandma lisakulusid sõitjate turvalisusriskide maandamiseks, siis kokkuleppevedajad on nendest kuludest priid ja eks ole nende tuludki selle võrra suuremad. Tänu Pallingu ja teiste seadusandjate soosingule, oleme jõudnud niikaugele, et ühistranspordiseaduse eiramisest on saanud Eesti Vabariigis ärimudel lisatulu teenimiseks,» seisab liidu avalduses.

Nad arvavad veel, et praegune segadus on kellelegi nähtavasti äärmiselt meeltmööda, sest miks muidu riigikogu ühistranspordiseaduse parandustega nii ühemõtteliselt venitab ja Kalle Palling seaduseeirajate kaitseks üha uusi demagoogia meistriklassi kuuluvaid vabandusi nuputab.

Ühistranspordiseaduse muutmise eelnõu läbis kevadel riigikogus esimese lugemise, kuid jäi pärast seda toppama.