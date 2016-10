Geneetiliselt muundatud kampsunid: tuleviku kašmiir tuleb teistsugustelt kitsedelt

Teadlaste rühm kasutas innovaatilist GRISPR geenitehnoloogiat, mis aitab väga efektiivselt ja kiiresti looma genoomis muutuseid teha. Kitsede puhul «eemaldasid» nad lihtsalt FGF5-geeni, mis organismis karvakasvu pidurdab. Nii kasvabki neile kitsedele palju rohkem karvu, kirjutas ajakiri New Scientist. Eriti oluline on sealjuures välimise karva alla jääv sisemine kasukas, sest just sellest tehakse hinnalist kašmiiri. Täpsemalt saab tulemuste kohta lugeda PLoS One ajakirjast.

FGF5 kontrollib muide ka inimeste karvakasvu – kui mõnel inimesel on ebanormaalselt ja juba liiga pikad ripsmed, võib põhjuseks olla FGF5 geeni mutatsioon.

Kui geenimuundatud kitsed aastaseks saavad, lastakse neil normaalsel moel paljuneda, et võimalikult palju eriti paksu kasukaga kitsi saada.