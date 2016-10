Suur erand: Ärma talu ühendati otse ja tasuta Eesti interneti baasvõrguga

«Tõepoolest, Ärma talu kinnistule on rajatud EstWin liitumispunkt kui riiklikult oluline võrgusõlm,» tunnistas Postimehe järelepärimisel vastates põhivõrku rajava sihtasutuse ELASA juht Priit Soom.

Seega käsitleb telekomiettevõtete ja majandusministeeriumi osalusega sihtasutus Ärma talu samal tasandil kohaliku omavalitsuste hoonete ja riigikaitseobjektidega. Samasuguseid võrgusõlmi on loodud veel ka näiteks maakoolidesse.

Priit Soomi sõnul viidi põhivõrgu valguskaablid spetsiaalselt Ärma tallu aastal 2015 ning seda EstWin-projekti enda eelarve raames. Interneti põhivõrku luuakse 75 protsendi ulatuses Euroopa maksumaksjate ja ülejäänud osa Eesti riigieelarve rahade eest.

Konkreetselt Ärma talu ühendamise tasu projekti eraldi välja toodud pole, see on ära tehtud suurema objekti - nimega ELA087 – rajamise koosseisus.

Eesti lairiba baasvõrgu ehk EstWini projekti eesmärgiks on, et 98 protsenti Eesti majapidamistest, ettevõtetest ja asutusest oleks baasvõrgule lähemal kui 1,5 km. Kokku on 2018. aasta lõpuks kavas ehitada ca 6600 km kogu riiki katvat baasvõrku ning projekti hinnaks kujuneb 81 miljonit eurot.

Projekt on pälvinud suurt kriitikat, kuna riigil pole olnud välja pakkuda plaani, kuidas lahendada nn viimase miili rajamise küsimus ja ühendada mõistliku hinnaga põhivõrguga lõppklientideks olevad kodud ja kontorid.

Seni on suurimaks takistuseks olnud lõppühenduse loomise üüratu hind - Suure-Jaani vallas tuli näiteks kaabli maasse kaevamise eest tasuda igal majapidamisel tuhatkond eurot, kuid on näiteks ka hinnapakkumistest, mis ulatuvad 11 000 euroni.