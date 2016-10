Uuring: eestlastel võib olla palju rohkem parasiithaiguseid kui arvame

Kokkuvõttes väärivad parasiitide poolt põhjustatud nakkused Eestis suuremat tähelepanu, järeldasid uuringu autorid. Eesti poolt viisid uuringu läbi Eesti Maaülikooli teadlased. Kokku uuriti 999 Eesti inimese vereproovi ning vaadati neid loomadelt inimestele levivate nakkushaiguste kontekstis. Hiljuti ajakirjas PLOS ONE avaldatud tulemused näitasid, et esindatud olid kõik uuritud parasiidid: Ascaris lumbricoides, Echinococcus spp., Taenia solium, Toxocara canis, Toxoplasma gondii, and Trichinella spiralis. Uuringu autorid täheldavad, et nii võivad parasiithaigused olla Eestis aladiagnoositud või alaregistreeritud

Märkimisväärne osa uuritud vereproovidest osutusid näiteks Toxoplasma gondii vastaste antikehade suhtes positiivseteks. Uurimisgrupi hinnangul on nakkuse esinemus Eestis võrreldes paljude teiste Euroopa riikidega väga kõrge. Toxoplasma gondii põhjustab toksoplasmoosi. Neid parasiite leidub kõige enam kasside väljaheidetes ja mullas, nii võib neid üles korjata aiatöödel ja kassi liivakasti tühjendades. Parasiite leidub ka toores lihas, eriti sea-, lamba- ja uluklihas ning korralikult pesemata juurviljadel. Ehkki haigusnähud esinevad vaid vähestel inimestel võib rase naine nakatumise korral haiguse ka lootele edasi anda. Selle tulemuseks võib olla nurisünnitus või tõsise silma-või ajukahjustusega lapse sünd.

Artikkel ilmus äsja teadusajakirjas PLOS ONE. Loe täpsemalt SIIT.