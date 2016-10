TTÜ ja TÜ hakkavad osalema USA armee meditsiinitehnoloogia miljoniprojektides

«Senini on Eesti ülikoolid ja Eesti tervikuna edukalt osalenud Euroopa Liidu programmides, loodetavasti tugevneb konsortsiumiga liitumisel Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli globaalne haare,» ütles Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura. «Jällegi tuleb tunnustada Eesti aukonsuli Charlestonis, Harry Huge’i initsiatiivi, kelle töö tulemusena koostöösidemed tekkisid,» lisas Puura.

TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtlussuhete prorektor Tea Varraku sõnul ei ole teadaolevalt teisi Euroopa ülikoole konsortsiumi liikmeks kutsutud, mistõttu on kahel Eesti ülikoolil suurepärane võimalus leida uusi koostöö- ja tööstuspartnereid USAst, laiendada oma võrgustikku ja lüüa kaasa uutes tervisetehnoloogia projektides.

Ka on see heaks koostöökohaks Eesti-siseselt, sest kahe juhtiva ülikooli teadlased peavad veelgi enam koostööd tegema, et mahukatesse tervisetehnoloogia projektidesse panustada.

TTÜ infotehnoloogia teaduskonna professori Mart Mini sõnul on Eesti teadlastel pikaajalised traditsioonid tööks meditsiinitehnoloogia valdkonnas. «Paraku on rakenduslikud väljundid olnud piiratud, sest uue tehnoloogia kasutusele võtmine meditsiinis nõuab rohkelt testimist, eriti just kliinilisi inimkatseid silmas pidades,» nentis Min ja avaldas lootust, et vast avaneb koostööga lisakanal teadustulemuste praktikasse viimiseks ühes võimalusega teenida täiendavalt raha ka uuringute jätkamiseks.

Meditsiinitehnoloogia ettevõtete konsortsium (Medical Technology Enterprise Consortium – MTEC) on ülikoolide, (tööstus)ettevõtete, MTÜde ja riigiasutuste võrgustik, mis pakub lepingu alusel USA armeele uudseid tooteid ning teenuseid ja kommertsialiseerib neid eraturul. Hetkel kuulub konsortsiumisse 86 liiget.

Konsortsium tegeleb eelkõige haiguste ennetamise, diagnoosimise ja raviga, sõjaohvrite eest hoolekandega, kliinilise meditsiiniga, meditsiinilise ettevalmistusega ning terviseinfoga.

Teadusarenduskoostöö ja ülikoolide-ettevõtete vahelise tehnoloogiasiirde toetamiseks on MTEC loonud liikmetele innovaatiliste lahenduste välja töötamiseks toetuste taotlusvoorud kaks korda aastas, kus ühe pikaajalise projekti kohta jagatakse kuni kuus miljonit USA dollarit. Järgmine taotlusvoor uute projektide rahastamiseks avaldatakse 2017. aasta alguses.