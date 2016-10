Video: Vahana – lennutaksotakso pole enam mägede taga

Meediumi keskkonnas avaldatud esimesed detailid annavad märku sellest, et lennutakso suudab vertikaalselt üles tõusta ja maanduda. Selle kaks tiivapaari on kumbki varustatud nelja elektrimootoriga ning olemas on ka helikopterile omased tiivikud, kirjutab CNN.

Airbus on investeerinud 150 miljonit dollarit Sano Joses asuvasse A3-nimelisse üksusesse, mis lennumasina väljaarendamisega tegeleb.

«Meie ehitatav lennuk ei vaja lennurada ega pilooti ning suudab automaatselt tuvastada teisi esemeid ja lennumasinad ja vältida kokkupõrkeid nendega,» ütles A3 juht Rodin Lyasoff. Esilagu on masin disainitud vedama korraga ühte pilooti või saadetist ning sellest on saamas esimene sertifitseeritud isejuhtiv reisilennuk.

Täistöötav prototüüp peaks valmima 2017. aasta lõpuks ning müügikõlblikuks saama aastal 2020.

Kirjutasime hiljuti, et samu plaane on haudumas ka näiteks Uber.