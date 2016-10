Nooruses õpitud mehisus teeb vanade meeste elu kibedaks

Minevikus õpitu on meisse tugevalt juurdunud, selgub USA Case Western Reserve’i ülikoolis ligi saja varem ilmunud teadustöö põhjal läbi viidud metaanalüüsis, vahendas ERR-i teadusportaal Novaator.

Selle tarvis töötati läbi uuringud, mis ilmunud pärast 2000. aastat ja kus 1950–1960-aastatel maskuliinsusjuhendid omandanud vanemad mehed räägivad ise mehelikkusest ja vanadusest.

«Uuringust on näha, et meestel on raskusi leinaga, see on seisund, kus inimene on haavatav. Samuti hooldamisega, kuna see seostub naiselikkusega,» rääkis uuringu kaasautor, sotsioloogia doktorant Kaitlyn Barnes Langendoerfer.

«Kui nad tahavad nutta, siis tunnevad mehed, et seda tuleb teha kodus, teistest eemal ja seda isegi siis, kui tema kaasa on surnud. Mehed peavad oma maskuliinsuse ümber tõlgendama, et elumuudatustega toime tulla,» rääkis ta.

Loe pikemalt Novaatori loost SIIT.